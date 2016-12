"Du siehst die Welt wie ich, lass uns gemeinsam gehen bis ans Ende dieser Welt, es gibt noch viel zu sehen…" singen Glasperlenspiel in ihrer neuen Single und erzählen die Geschichte von dem einen Menschen, den man "Für immer" behalten möchte.

Unendliche Weiten im Glasperlenspiel Video

Zu dem Song, der in Zusammenarbeit mit dem Produzententeam Madizin entstand, hat das Duo nun ein Video veröffentlicht. Der Clip nimmt uns mit auf eine abenteuerliche Reise ins All: Caro und Daniel bereiten sich ausgiebig in einem Trainingscenter auf das Astronautendasein vor. Dabei wird gelernt, geschwitzt und geforscht, ein Trip in den Weltraum will schließlich gut vorbereitet sein!

Schließlich geht es im Video "Für immer" hinaus in die unendlichen Weiten. Und auch hier, fern von zu Hause, spielt die Musik...