Der Glasperlenspiel Mega-Hit "Geiles Leben" hält sich seit dem Chartentry am 28. August letzten Jahres mittlerweile mehr als einem Jahr ununterbrochen in den offiziellen Deutschen Single-Charts. Davon konnte sich der Chartstürmer acht Wochen auf der Peak-Position Platz 2 behaupten, war ganze 18 Wochen in den Top10 der Single Charts, 29 Wochen in den Top20 und 42 Wochen in den Top50. Der Song steht derzeit bei über 125 Millionen Audio- und Video-Streams und hebt damit den Erfolg ihres vergoldeten Albums "Tag X" auf ein ganz neues Level.

Wir gratulieren zu Dreifach-Gold für "Geiles Leben"

Passend dazu dürfen wir Glasperlenspiel mittlerweile zu Dreifach-Gold für ihre Single "Geiles Leben" gratulieren! Am Mittwoch vergangener Woche konnte der Award als Überraschung für Band und Management an die Künstler verliehen werden. Auch wenn Sängerin Caro krankheitsbedingt leider nicht an der Verleihung im Berliner Gebäude von Universal Music teilnehmen konnte, war die Freude bei Daniel, dem Team und allen Anwesenden groß.