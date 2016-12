Euer Einsatz und eure Kreativität ist gefragt! Auf ihrer Homepage bitten Glasperlenspiel ihre Fans dazu auf, ein Bild mit ihren Lieblingszitaten aus dem aktuellen Song "Für immer" auf den sozialen Netzwerken zu posten. Es besteht zudem die Möglichkeit, das Bild direkt auf ihrer Homepage hochzuladen.

Gewinnt eine handsignierte Gitarre bei der Glasperlenspiel-Fotoaktion

Begleitend zu dieser Aktion läuft ein Gewinnspiel, bei dem ihr eine handsignierte Gitarre aus dem offiziellen Video "Für immer" gewinnen könnt. Das schmucke Stück seht ihr am Ende des Videos. Am 6. Dezember geben Carolin und Daniel dann die Gewinner via Instagram/Facebook bekannt, wo sie das Gewinnerbild posten werden. Hinter dieser Aktion steckt zudem noch eine Überraschung, die Glasperlenspiel noch nicht verraten können. Seid dabei, schickt ein Bild mit euren Liebsten, ein "Schild" mit eurer Lieblingszeile oder eine Assoziation zum Song ein und lasst euch überraschen.