Nach einem aufregenden 2016 haben Glasperlenspiel auch dieses Jahr wieder einiges vor: Von Mai bis September sind Caro und Daniel mit ihrer Band und den Songs vom Album "Tag X" unterwegs und spielen Open Airs und Festivals in ganz Deutschland. Vom Norden bis zum Süden ist alles dabei, Glasperlenspiel spielen sogar eine Show auf hoher See. So wird das Duo vom 05. bis 09. September beim Festival auf See mit der Mein Schiff 3 unterwegs sein und zusammen mit Künstlern wie Pur oder Max Giesinger on Board live auftreten. Meeresbrise ist nichts für euch? Ihr findet unter allen Terminen bestimmt auch ein Glasperlenspiel-Konzert auf dem Festland in eurer Nähe!

Alle Glasperlenspiel Festivaltermine 2017 seht ihr hier:

06.05. Paderborn, Frühlingsfest

12.05. Weissenhäuser Strand, L Beach Festival

13.05. Apolda, Landesgartenschau

02.06. Reden-Schiffweiler, SR1 Alm Open Air

16.06. Hannover, Ideen Expo

17.06. Meiningen, Open Air Stadtfest

18.06. Bramsche, Rosenhof on Tour

28.06. München, Tollwood Festival

07.07. Münster, Münster Mittendrin

08.07. Neufra-Riedlingen, Waldstadion Open Air

20.07. Singen, Hohentwiel Festival

21.07. Finsterwalde, Sommer Open Air

22.07. Schleswig, Nospa Open Air

25.07. Bad Harzburg, Galopp meets Pop Open Air

25.08. Butzbach, Schloßhof Open Air

02.09. Hemer, Sauerlandpark - Sparkassen Open Air

05.09.-09.09. Schallwellen, Festival auf See

09.09. Papenburg, NDR 2 Festival (Ausverkauft)

▶ Ticketlinks für alle Festivals findet ihr auf Glasperlenspiel.com