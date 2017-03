Glühwürmchen und die Musikanten bei den RTL PUPPENSTARS

Am 03. Februar um 20:15 Uhr treten Glühwürmchen und die Musikanten in der zweiten Staffel der RTL Castingshow "Die Puppenstars" auf. Als Puppenspieler der Käferbande werden Birger Frehse (Glühwürmchen), Aline Joers (Marini) und Johann Jürgens (Stinkekäfer) in der Vorrunde der RTL-Show ihr Talent unter Beweis stellen.

Bei der RTL Familienshow "Die Puppenstars" sind die Kandidaten aus einem besonderen Stoff. Puppenspieler aus ganz Deutschland versuchen in drei Vorrundenshows die Jury und das Studiopublikum von ihrem Talent zu überzeugen. Mit Martin Reinl sitzt einer der talentiertesten Puppenspieler in der Jury, die von den Comedians Gaby Köster und Max Giermann ergänzt wird. Gemeinsam suchen sie den nächsten großen Puppenstar. Es wird spannend für Glühwürmchen und seine Freunde!

Die Instrumentierung der neuen Puppenstars rund um Glühwürmchen lässt vor allem Kinder spielerisch und mit Spaß Musik entdecken. Mit dem Album "Komm mit und sing mit uns!" haben die Freunde Leo Schmidthals (Musiker bei der Band Selig) und Ulf Blanck (Autor von Die drei ??? Kids) die Käferband Glühwürmchen und die Musikanten auf eine Reise durch die Geschichte der schönsten Kinderlieder geschickt. Es entstand ein lustiges Musik-Hörspiel, das die ganze Familie zum Lachen und Mitsingen einlädt. Auf dem Album leihen der Käferband Valentin Stilu (Glühwürmchen), Lara Trautmann (Marini) und Johann Jürgens (Stinkekäfer) ihre Stimmen. Weitere Gastmusiker sind Christian Lidsba ("Stanfour") oder Hagen Kuhr (Cello, u. a. bei Udo Lindenberg).