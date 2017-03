Glühwürmchen begeistern mit "Steh auf und lebe" bei den RTL-Puppenstars

Marini, Stinkekäfer und Glühwürmchen überzeugten bei ihrem großen TV-Auftritt in der RTL Familienshow "Die Puppenstars" am 03. Februar 2017 mit ihrem Song "Steh auf und lebe" Publikum sowie Jury. Mit Martin Reinl sitzt einer der talentiertesten Puppenspieler in der hochkarätig besetzten Jury, die von den Comedians Gaby Köster und Max Giermann komplettiert wird.

Der Song "Steh auf und lebe" überzeugte die Jury

Das anfängliche Lampenfieber der Musiker und Puppenspieler Birger Frehse (Glühwürmchen), Aline Joers (Marini) und Johann Jürgens (Stinkekäfer) war groß. Gegen die Aufregung half nur das gemeinsame Singen des Winterlieds "Steh auf und lebe", bei dem dann Magisches passiert. Zusammen erwecken Glühwürmchen und die Musikanten einen Schneemann zum Leben und tanzen mit ihm durch eine verschneite Landschaft.

Das Feedback der Jury zum Auftritt war durchweg positiv: Martin Reinl, Gaby Köster und Max Giermann vergaben die Maximalausbeute von drei Sternen.

Seht hier das offizielle Musikvideo zu "Steh auf und lebe":

"Glühwürmchen und die Musikanten" ist ein musikalisches Puppenspielprojekt von Ulf Blanck, Autor von "Die drei ??? Kids", und Leo Schmidthals, Gründungsmitglied der Band Selig. Sie ließen die Puppen liebevoll von Hand fertigen und bringen mit ihrem Musikhörspiel "Komm mit und sing mit uns!" vor allem auch Kindern spielerisch Musik näher.

Den Song "Steh auf und lebe" gibt es hier zum Download oder im Streaming:

Amazon

Spotify

GooglePlay