Viel Gefühl in der ältesten Seemannskneipe Hamburgs: Gregory Porter war am 12. November 2016 zu Gast bei Inas Nacht im Schellfischposten und performte "Don't Be A Fool" aus seinem aktuellen Album "Take Me To The Alley" - mit tatkräftiger stimmlicher Unterstützung seiner Gastgeberin. Ina Müller singt die weibliche Stimme des Duetts - und gibt damit der Live-Performance einen ganz besonderen Twist. Mit seinem zweiten Blue Note-Album hat Gregory Porter, den der Spiegel-Online bereits "die Stimme des Jazz-Revivals" nannte, ein weiteres Werk geschaffen, mit dem er sich als einer der größten Jazz- und Southern Soul-Stars unserer Zeit manifestiert. Der Aufritt bei Ina ist auch ein Vorgeschmack auf seine DVD "Live In Berlin".

