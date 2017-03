2014 begeisterte der erste Teil von Guardians Of The Galaxy Kritiker und Kinobesucher weltweit - und jetzt sind sie zurück: Ein neues Abenteuer führt die Guardians auf gemeinsame Reise. Seite an Seite kämpfen dieses Mal Star-Lord, Baby Groot, Gamora, Rocket und Drax für das Gute - was natürlich nicht immer völlig komplikationsfrei verläuft. Wie bereits der erste Teil, ist auch Teil zwei mit hochkarätigen Schauspielern besetzt.



Auch der zweite Teil des Marvel-Blockbusters trumpft mit Star-Besetzung

Mit Einnahmen von rund 770 Millionen Dollar wurde GOTG das erfolgreichste Marvel-Leinwanddebüt. Der dazugehörige Soundtrack mit Hits von Legenden wie David Bowie oder den Jackson 5 erlangte eine Grammy-Nominierung und holte sogar Platin. Und auch was wir bis jetzt von der Fortsetzung sehen und hören, klingt mindestens genauso vielversprechend. Von Regisseur James Gunn stammt das Drehbuch: In der neuen Story wollen die Guardians der Vergangenheit von Peter Quill aka Star-Lord auf en Grund gehen. Dabei trifft die "Familie" auf alte Feinde, die vielleicht zu neuen Gefährten werden.

Chris Pratt, Vin Diesel, Bradley Cooper und viele mehr

Und auch die Besetzung der Hauptrollen können sich sehen lassen: Star-Lord wird gespielt von Chris Pratt, Powerfrau Gamora von Zoe Saldana, Bradley Cooper leiht Rocket Raccoon seine Stimme und Actionstar Vin Diesel spricht Baby Groot - und hiermit sei nur ein Bruchteil der Besetzung aufgezählt, mit der dieser Marvel-Blockbuster jetzt schon begeistert. Weitere Infos zu Film und Soundtrack verraten wir euch in Kürze.