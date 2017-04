Große Fußstapfen, die gefüllt werden: So präsentiert sich der neue Soundtrack zum Marvel-Film "Guardians Of The Galaxy 2", der am 27. April 2017 in die deutschen Kinos kommt. Nach dem Wahnsinns-Erfolg der Filmmusik zum ersten Teil, erscheint am 28. April 2017 "Guardians Of The Galaxy Awesome Mix Vol. 2". Wir haben die ersten Informationen zum Soundtrack, der ab jetzt vorbestellt werden kann.

Es geht grandios weiter: "Guardians Of The Galaxy Awesome Mix Vol. 2"

"Guardians Of The Galaxy Awesome Mix Vol. 1" stürmte bei Veröffentlichung im Jahr 2014 die Charts. Jetzt folgt mit dem zweiten Teil des Marvel-Films auch die grandiose Musik zum neuen Blockbuster. Regisseur und Drehbuchautor James Gunn stünde unter Anspannung, verriet er "weil der Soundtrack des ersten Filmes ja so unglaublich gut ankam und es Platin dafür gab". Die Sorge scheint unbegründet: Der neue Soundtrack "Guardians Of The Galaxy Awesome Mix Vol. 2" hört sich mindestens genauso heroisch an und trumpft als ein Konglomerat der größten Songs der Gegenwart auf.

Damit trumpft "Guardians of the Galaxy 2" auf: Action, Humor und beste Musik

Im zweiten Teil der Guardians Of The Galaxy-Saga machen die fünf Verbündeten Peter Quill, Gamora, Rocket Raccoon, Groot und Drax the Destroyer erneut das All unsicher. Dabei begeben sie sich in neue Gefilde der Galaxie und stoßen dabei auf unerwartete Abenteuer. Neben viel Action, sind es vor allem Humor und großartige Musik, die diese Marvel-Verfilmungen zu einem popkulturellen Ereignis machen. Somit der beste Grund den Soundtrack jetzt vorzubestellen, den Film im Kinosessel zu genießen und einen Tag später in Besitz der neuen fantastischen Filmmusik zu sein.

Den Soundtrack "Guardians Of The Galaxy Awesome Mix Vol. 2" vorbestellen

