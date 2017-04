Einen Tag nach dem deutschen Kinostart (27. April 2017) des Marvel-Films "Guardians Of The Galaxy Vol. 2" erscheint am 28. April 2017 der brandneue Soundtrack, auf dem erneut etliche Sternstunden der Musikgeschichte versammelt sind. Kein Wunder: Schließlich spielt die Musik eine äußerst wichtige Rolle in den unglaublich beliebten Film. Digital ist "Guardians Of The Galaxy: Awesome Mix Vol. 2" schon ab 21. April 2017 erhältlich. Wie der hochgelobte Vorgänger "Guardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol. 1" wird auch die Vol. 2 wieder einen Soundtrack voller Hits der 1960er-, 1970er- und 1980er-Jahre sein. In dem Film machen die fünf Verbündeten Peter Quill, Gamora, Rocket Raccoon, Groot und Drax The Destroyer erneut das All unsicher und erkunden noch ganz andere Ecken der Galaxie.

Ein Blick auf die Tracklist

Am Ende des ersten Teils findet Star-Lord eine weitere Kassette, die ihm seine musikvernarrte Mutter vermacht hat. Welche Songs sich auf diesem "Awesome Mix Vol. 2" befinden, veröffentlichten Marvel UK & Ireland auf Twitter. Ein Blick darauf verrät, dass David Hasselhoff auch mit einem Song darauf zu hören ist und er befindet sich in einer sehr ausgewogener musikalischer Gesellschaft. Neben The Hoff werden die Abenteuer von Peter Quill, Gamora und Co. auch von weiteren hochkarätigen Künstlern wie Fleetwood Mac, George Harrison und Cat Stevens begleitet.

Tracklisting von "Guardians Of The Galaxy: Awesome Mix Vol. 2":



1 "Mr. Blue Sky" - Electric Light Orchestra

2. "Fox on the Run" - Sweet

3. "Lake Shore Drive" - Aliotta Haynes Jeremiah

4. "The Chain" - Fleetwood Mac

5. "Bring it On Home to Me" - Sam Cooke

6. "Southern Nights" - Glen Campbell

7. "My Sweet Lord" - George Harrison

8. "Brandy You’re a Fine Girl" - Looking Glass

9. "Come a Little Bit Closer" - Jay and the Americans

10. "Wham Bang Shang-A-Lang" - Silver

11. "Surrender" - Cheap Trick

12. "Father and Son" - Yusuf / Cat Stevens

13. "Flashlight" - Parliament

14. "Guardians Inferno" - The Sneepers feat. David Hasselhoff

Kommentare zu den Songs von Regisseur James Gunn

Wie schon beim ersten Teil vereint das neue Album "durchweg Songs, die man kennt, oft gehört hat – obwohl man vielleicht nicht genau den Titel oder Interpreten weiß," wie Regisseur Gunn schon über das Hit-Compilationalbum "Vol. 1" sagte. Aufgrund des Erfolgs des Vorgängers, griff er diesmal noch tiefer in die Classic-Song-Trickkiste. Über den Eröffnungssong "Mr. Blue Sky" erzählte James: "Ich habe schon immer gesagt: Wenn die Guardians ihre eigene Hausband hätten, dann wären das ELO". Für die Rechte musste er laut eigener Aussage hart kämpfen. Außerdem fügte er noch hinzu, dass mit dem Song "die abgefahrenste Szene vertont wird, die ich je gedreht habe. Es ist der perfekte Auftaktsong für diesen Film, weil er absolut ausgelassen ist, aber auch so ein düsteres Element hat". Über "My Sweet Lord" von George Harrison schwärmte er: "Das war einer der ersten Songs, den ich für den Film ausgewählt habe", so Gunn, der weiter ausführt, dass die Wahl mit dem außerirdischen Vater von Quill zu tun hat: "Es gibt da schließlich diesen ganzen Entstehungsmythos um seine Person." Wir sind uns sicher, dass er mit der bunten Auswahl erneut den Geschmack der "Guardians Of The Galaxy"-Fans getroffen hat.

Stars und die Crew feiern die Premiere in Hollywood

Am 19. April 2017 fand die große Premierenfeier von Marvel's "Guardians of the Galaxy Vol. 2" in Hollywood statt und neben den vielen Stars des Films wurde auch David Hasselhoff auf die Bühne geholt. Grund dafür dürfte sein: Regisseur James Gunn hat extra den Song "Guardians Inferno" mit Hasselhoff aufgenommen, der sich auf dem Soundtrack Awesome Mixtape Vol. 2 befindet.

Den Soundtrack "Guardians Of The Galaxy Awesome Mix Vol. 2" bestellen

▶ bei Saturn

▶ bei Amazon

▶ bei Media Markt