Der Soundtrack zum Erfolgsstreifen "Guardians Of The Galaxy Vol.2" ist in aller Munde, auch die Promis sind in Plauderlaune, wenn sie um ihre Meinung zu den großartigen Songs gerfragt werden. Der Cast rund um Regisseur James Gunn zeigt sich durch die Bank beeindruckt von der Tracklist des neuen Mixtapes. Karen Gillan, welche die Rolle der Nebulo übernimmt, sagt im Interview: "It's like a part of the identity of the movie."

Chris Patron, Karen Gillan und Co. verraten ihren Lieblingssong des Soundtracks

Dass die Musik eine äußerst wichtige Rolle im Film übernimmt ist kein Geheimnis, unterstützen doch die Tracks die Geschichte der intergalaktischen Chaostruppe. Besonders "Father And Son" von Cat Stevens wird von den Stars hervorgehoben und als Lieblingssong betitelt. Auf die Frage, welchen Song Chris Pratt, Karen Gillan und Co. gerne im nächsten Soundtrack hören würden, fallen hochkarätige Namen wie Michael Jackson, Elvis und AC/DC. James Gunn hält sich da noch etwas bedeckt und schwärmt weiter von "Vol.2" auf der etliche Sternstunden der Musikgeschichte versammelt sind.

▶ Hier mehr zum Soundtrack "Guardians Of The Galaxy Awesome Mix Vol.2" erfahren

