Der Blockbuster Guardians Of The Galaxy ist seit dem 27. April 2017 in den Kinos und begeistert vor allem mit dem dazugehörigen Soundtrack "Guardians Of The Galaxy: Awesome Mix Vol. 2". Bislang konntet ihr euch die Hits, welche die Abenteuer der fünf Verbündeten Peter Quill, Gamora, Rocket Raccoon, Groot und Drax The Destroyer durch das Weltall begleiten, nur auf CD oder als Download hören. Ab 12. Mai 2017 könnt ihr euch den erfolgreichen "Awesome Mix Vol. 2" auch auf Kassette und Vinyl bestellen. Der offizielle Verkauf der Kassetten startet ab 23. Juni 2017 und der Vinyl am 11. August 2017.

Holt euch "Guardians Of The Galaxy: Awesome Mix Vol. 2" auf Kassette und Vinyl

Auf dem Soundtrack erwartet euch eine ausgewogene Musik-Mischung aus den 1960er-, 1970er- und 1980er-Jahren. Die Tracklist trumpft unter anderem mit Cat Stevens, David Hasselhoff und dem Electric Light Orchestra auf. Also worauf wartet ihr noch? Holt euch den Soundtrack in den unterschiedlichsten Formaten und genießt einige Sternstunden der Musikgeschichte bei euch zu Hause.

▶ Hier mehr zum Soundtrack "Guardians Of The Galaxy Awesome Mix Vol.2" erfahren

Soundtrack auf Kassette "Guardians Of The Galaxy Awesome Mix Vol. 2"

▶ bei Media Markt

▶ bei Saturn

Soundtrack auf Vinyl "Guardians Of The Galaxy Awesome Mix Vol. 2"

▶ bei Media Markt

▶ bei Saturn

Soundtrack auf CD "Guardians Of The Galaxy Awesome Mix Vol. 2"



▶ bei Amazon

▶ bei iTunes

▶ bei Media Markt

▶ bei Saturn