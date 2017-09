Jeder weiß: Sobald Lebkuchen in den Supermarkt-Regalen steht, sind die Weihnachtslieder nicht mehr weit. Und dieses Jahr kommt der winterliche Soundtrack von Gwen Stefani höchstpersönlich. Die dreifache GRAMMY-Gewinnerin veröffentlicht am 6. Oktober 2017 ihr allererstes Weihnachtsalbum "You Make It Feel Like Christmas". Ihr könnt euch das Album bereits vorbestellen und bekommt damit die gleichnamige Single-Auskopplung mit Duett-Partner und Lebensgefährte Blake Shelton zum sofortigen Download dazu. Auf der LP sind einige Neukompositionen zu hören, die alle von Songwriter Justin Tranter mitgeschrieben wurden. Wie es sich aber für ein gutes X-Mas-Album gehört, dürfen die zeitlosen Santa-Klassiker auch nicht fehlen. Sie finden als Coverversionen Einzug auf der Platte.

Deluxe Edition mit Weihnachtsfotos

Ab November gibt es das Album auch als Deluxe Edition. Darin bekommt ihr neben der Standard-CD unter anderem ein 24-seitiges Booklet, in dem nicht nur die Entstehung des Albums erzählt wird, sondern auch persönliche Weihnachtsfotos der US-Sängerin zu sehen sind. Insgesamt könnt ihr euch auf zwölf Songs freuen: Sechs Weihnachtsklassiker (u.a. "Jingle Bells", "White Christmas" und "Last Christmas") und sechs brandneue Songs. Die Neukompositionen stammen alle aus der Feder von Stefani, busbee und Justin Tranter. Also - stellt schon mal den Glühwein warm, kramt eure kitschigsten Strick-Pullis aus dem Schrank und grooved euch gemeinsam mit Gwen auf den 24. Dezember ein.

Gwen Stefani Album "You Make It Feel Like Christmas" vorbestellen

