Mit "Starving" hat Hailee Steinfeld eine wunderschöne Pop-Ballade aus ihrer EP "HAIZ" veröffentlicht. Eingängige Melodie und tanzbarer Beat treffen auf die großartige Stimme der 19-jährigen Sängerin. Dazu liefert Hailee Steinfeld ein Video, das einfach Spaß macht und in dem sie in viele verschiedene Rollen schlüpft. Unterstützung für den Sound gab es vom Elektro-Gespann Grey sowie von DJ und Produzent Zedd. "Zedd und ich sind schon eine Weile befreundet und wir wollten gemeinsam Musik machen. Er rief mich an und sagte mir, dass er gerade mit einem Track fertig wäre, den ich mir anhören solle. Ich stürmte ins Studio und verliebte mich in den Song", verrät uns Hailee über die Zusammenarbeit.

Hailee Steinfeld begeistert die Musikwelt

Mit ihrer Debüt-EP konnte Hailee in diesem Jahr Fans und Kritiker gleichermaßen überzeugen. Mit dem zeitgemäßen Pop zeigt die Amerikanerin, dass sie nicht nur als Schauspielerin und Model erfolgreich ist, sondern dass ihr auch eine großartige Karriere in der Musikbranche bevorsteht. Bereits mit ihrer Cover-Version von Justin Biebers Hit "Love Yourself" sowie dem Duett mit Shawn Mendes machte sie auf sich aufmerksam; mit ihrer Debüt-Single "Love Myself" setzte sie anschließend ein selbstbewusstes Statement.



▶ Mehr Videos von Hailee Steinfeld hier ansehen

Hailee Steinfeld EP "HAIZ"

▶ bei Amazon

▶ bei iTunes

▶ bei Spotify