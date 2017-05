Hailee Steinfelds aktuelle Single "Most Girls" ist ein wahrer Girl-Power-Song. Das Statement des Tracks richtet sich an junge Frauen und thematisiert deren Probleme mit Schönheitsidealen. Die wohl wichtigste Aussage ist dabei: Jeder ist anders und genau diese kleinen Unterschiede machen uns einzigartig und stark. In einem Facebook Live-Interview beantwortete Hailee in diesem Zusammenhang zahlreiche Fanfragen:

Fühl dich wie ein Prinzessin - auch in Hoodie und Sweatpants

Gleich zu Beginn lässt Hailee ihre Zuhörer wissen, dass es kein richtig und falsch gibt: "Manche Mädchen fühlen sich wohl in engen Kleidern, andere in Jogginghosen. Trotzdem sehen wir wie Prinzessinnen aus." Dieses Statement spiegelt sich auch auf dem Single-Cover wider: Hoodie und Krone. Und dabei bleibt sie auch noch authentisch: Hailee mag es persönlich nämlich auch am liebsten in Jogginghose und Oversize-Pulli - und fühlt sich trotzdem gut, fast wie eine Königin.

"Mach einen Schritt nach dem anderen"

Auf die Frage, welchen Ratschlag Hailee ihren jungen Fans oder vielleicht auch Hailees jüngerer Version geben möchte, zitiert sie einen Satz, den ihre Eltern ihr damals immer gesagt haben: "Mach einen Schritt nach dem anderen und mach nur die Dinge, die dich wirklich glücklich machen. Sei einfach zufrieden mit dir selbst - sei selbstbewusst." Oder wie es in ihrem Songtext heißt: "Du siehst am besten aus, wenn du dich wie eine Königin fühlst."

Hailees Message: Alle Frauen sind wundervoll

Welches Gefühl die Sängerin und Songwriterin vermitteln möchte ist klar, aber sie will noch einen Schritt weiter gehen. Sie hofft mit dem Song, den Menschen klar zu machen, wie wunderschön Frauen eigentlich sind. Frauen sollen zusammenstehen und sich gegenseitig stärken. Hier könnt ihr euch die komplette Mutmacher-Hymne in voller Länge anhören:

