Este, Danielle und Alana aus Kalifornien galten mit Haim schon als Band der Stunde bevor überhaupt ihr Debüt-Album "Days Are Gone" im Jahr 2013 veröffentlicht wurde. Nun, vier Jahre später, kündigte das Trio ihr lang erwartetes Nachfolge-Album an.

"Something To Tell You" kommt am 07. Juli

"Something To Tell You" soll das neue Werk heißen, welches am 7. Juli erscheint. Der Longplayer entstabd wieder in Zusammenarbeit mit Ariel Rechtshaid, außerdem beteiligte sich dieses Mal auch Rostam Batamanglij (Vampire Weekend) an der Produktion. Einen ersten Vorgeschmack aus einer Studio-Session, unter der Regie von niemand Geringerem als Paul Thomas Anderson ("Boogie Nights", "Magnolia"), gibt es mit dem neuen Video "Right Now".