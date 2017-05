Es dauert 20 Sekunden, bis man erkennt, dass "Want You Back" ein HAIM-Song ist. Kein Wunder, der Track ist die erste Single aus dem zweiten Studioalbum der drei Schwestern aus Los Angeles: "Something To Tell You" erscheint am 7. Juli.

In einem weichen Bett aus Akustikgitarren mit HAIM

Da setzen zum ersten Mal diese Trademark-Vocals ein, die man an den Kalifornierinnen so liebt, um Danielles Stimme schmiegen sich jene ihrer Schwestern. Kurze Zeit später, wenn sich der Refrain erhebt, wenn diese wunderbaren Stimmen plötzlich auf einem weichen Bett aus Akustikgitarren, aus gewitzten Synthie-Patterns und luftig synkopierten Beats entlangfließen, weiß man: "Want You Back" ist nicht nur ein HAIM-Song, sondern ein Sommerhit im besten Sinne, ein Lied, in dem man immer wieder neues entdeckt, das uns das ganze Jahr über begleiten wird und ein Albumvorbote, der Großes in Aussicht stellt.

HAIM Song "Want You Back"

