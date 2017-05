Mit Spannung wird es erwartet: HAIM veröffentlichen am 7. Juli 2017 ihr zweites Album. Es trägt den Namen "Something To Tell You" - und Name ist Programm, schließlich haben Este, Danielle und Alana Einiges zu berichten. Eine Menge ist passiert, seit sich das Trio aus Kalifornien in 2013 mit ihrem Debüt-Album "Days Are Gone" zu einer der gehyptesten Indie-Formationen hocharbeitete. Eine Million verkaufte Alben weltweit sowie Grammy- und Brit-Award-Nominierungen inklusive.

Große Rock'n'Roll-Gesten mit energetischem Folk-R'n'B: Der Sound von HAIM

Vorschuss-Lorbeeren gab es von allen Seiten: HAIM sind Gewinner des Sound of 2013-Listings - dem legendären Trend-Barometer der BBC. Hinzu kamen Konzerte beim weltbekannten SXSW Festival, dem Glastonbury Festival in UK sowie im Vorprogramm von unter anderem Florence & The Machine und Mumford & Sons. Den Schwestern gelingt es, große Rock'n'Roll-Gesten mit energetischem Folk-R'n'B zu vereinen und das begeistert - in 2013 genauso wie heute.

Jetzt anhören: "Right Now" und "Want You Back"

Der HAIM-Zweitling "Something To Tell You" ist erneut in Zusammenarbeit mit Ariel Rechtshaid entstanden. Außerdem beteiligte sich dieses Mal auch Rostam Batamanglij (Vampire Weekend) an der Produktion. Zwei Vorboten gibt es bereits: In einer Studio-Session, die unter der Regie von Paul Thomas Anderson entstanden ist, könnt ihr euch von "Right Now" überzeugen. Außerdem erwartet euch mit "Want You Back" bereits die erste offizielle Singleauskopplung aus dem neuen Album von HAIM.

HAIM Album "Something To Tell You"

