Wie wir euch bereits berichten durften, veröffentlichen HAIM am 7. Juli 2017 ihr neues Album "Something To Tell You". Auf dem Zweitling der drei Schwestern aus Los Angeles, Kalifornien, erwarten euch elf neue Tracks, von denen ihr zwei bereits hören könnt. "Right Now" und "Want You Back" gibt's sogar als Direkt-Download, wenn ihr euch die digitale Version von "Something To Tell You" vorbestellt. Der Preis für die beiden Songs wird euch beim späteren Albumkauf angerechnet.

Diese Songs erscheinen auf "Something To Tell You"

Want You Back Nothing's Wrong Little Of Your Love Ready For You Something To Tell You You Never Knew Kept Me Crying Found It In Silence Walking Away Right Now Night So Long

HAIM musizieren seit Kindertagen

Die drei Schwestern Danielle (Lead Vocals, Gitarre), Alana (Gitarre, Keyboards, Percussion) und Este Haim (Bass) musizieren bereits seit Kindertagen gemeinsam. Zuhause wurde fast ununterbrochen gesungen: Ihre Eltern zogen die Töchter mit den Classic-Rock- und Folkalben von Fleetwood Mac, den Rolling Stones und den großen Americana-Künstlern auf. Einflüsse, die sich heute noch im Sound von HAIM widerspiegeln. Sie mixen Folkmusik mit den Beats und dem Feeling des modernen R’n’B und verbinden damit Musikgenres, die sich bislang konträr gegenüberstanden.

So sieht das Cover-Artwork von "Something To Tell You" aus

"Something To Tell You" ist vorbestellbar

Ihr Debüt-Album "Days Are Gone", auf dem auch die Hits "Forever", "Don't Save Me", "Falling" und "The Wire" enthalten sind, erntete euphorische Kritiken, verkaufte über eine Million Exemplare und landete weltweit in den Jahresbestenlisten der Musikpresse. Mit "Something To Tell You" legt das Trio nun nach. Das Album erscheint als CD, MP3, Download und auf Vinyl. Hier könnt ihr vorbestellen:

HAIM Album "Something To Tell You"

▶ Bei Amazon

▶ Bei iTunes

▶ Bei Apple Music

▶ Bei Google Play