Ladies in red: Am 7. Juli 2017 erscheint das neue HAIM-Album "Something To Tell You". Den Albumtrack "Little Of Your Love" gibt es schon ab jetzt - und der kommt sehr gut gelaunt daher. Damit könnt ihr den nunmehr dritten Song aus dem Zweitling von HAIM hören. Vor "Little Of Your Love" ist bereits die Single "Want You Back" und der Vorbote "Right Now" erschienen.

HAIM Song "Little Of Your Love"

