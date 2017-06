Neues von HAIM: An der Single "Want You Back" dürfen wir uns bereits seit Anfang Mai 2017 erfreuen. Nun liefern Danielle (Lead Vocals, Gitarre), Alana (Gitarre, Keyboards, Percussion) und Este (Bass) endlich ein Video zum wunderbaren Sommersong. Darin sehen wir die drei Schwestern sehr lässig und ziemlich cool eine große, von Palmen gesäumte Straße entlang tanzen. Dabei kommt der Clip, für den sich "Paper Towns"-Regisseur Jake Schreier verantwortlich zeichnet, komplett ohne Schnitte aus. Oben im Player könnt ihr reinschauen. "Want You Back" stammt aus dem Album "Something To Tell You", das am 7. Juli 2017 erscheint.

HAIM Song "Want You Back"

