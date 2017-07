"Want You Back" (live bei The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)

Wenige Tage vor der Veröffentlichung ihres Albums "Something To Tell You" am 7. Juli 2017, besuchten Este, Danielle und Alana Haim US-Komiker und Moderator Jimmy Fallon in seiner Tonight Show. Dort performten sie ihre aktuelle Single "Want You Back" live - inklusive Keyboad, Gitarren und Pailletten-Oberteilen. Eine Woche zuvor waren sie bereits zu Gast in der britischen The Graham Norton Show, wo sie ebenfalls einen grandiosen Auftritt hinlegten. Wann wir die drei Schwestern in Deutschland mal wieder live zu Gesicht bekommen, steht aktuell noch nicht fest. Im Spätsommer touren sie zunächst einmal durch die USA.

"Want You Back" (live bei The Graham Norton Show)

HAIM Album "Something To Tell You"

