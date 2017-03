Nachdem Halsey bereits bei einer Promo-Aktion 100 ausgewählten Fans die ersten Songs aus ihrem kommenden Album vorgestellt hat, können sich nun auch alle anderen auf neues Material von der amerkanischen Sängerin freuen. Auf Twitter schrieb sie geheimnisvoll: "Jetzt. Jetzt geht es los. Bis bald"

Anschließend verkündete die Singer-Songwriterin den Namen ihres Zweitlings: "Hopeless Fountain Kingdom" lautet er und im Juni 2017 dürfen wir uns über seine Veröffentlichung freuen. Für Verwirrung sorgte das eingefügte Bild, welches viele schon für das Cover gehalten hatten.

Kurze Zeit später verfasste die Sängerin noch einen Post und schrieb, dass das Foto gar nicht das Cover sein wird. Sie werde sich aber melden, sobald das Artwork bereit sei, das Licht der Welt zu erblicken:

Auf Twitter verrät Halsey sehr kreativ mit Tarotkarten das Erscheinungsdatum ihres neuen Werks: "Hopeless Fountain Kingdom" wird ab 06. Juni 2017 für euch verfügbar sein.

Weitere Informationen zu "Hopeless Fountain Kingdom" folgen in Kürze. Bis dahin könnt ihr euch bereits mit Songs wie "Castle", "Colors" und "New Americana" aus ihrem Debüt "Badlands" einstimmen.

