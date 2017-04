Nachdem Halsey ihre Fans rund um die Welt auf Schnitzeljagd schickte, um das Artwork ihres kommenden Albums "Hopeless Fountain Kingdom" auf ihrer Website freizuschalten, präsentierte die US-Sängerin das vollständige Cover nun bei Facebook. Zudem kündigte die Singer-Songwriterin auch gleich ihre neue Single "Now Or Never" inklusive Cover an. Auf ihrem Album, das ab 5. April 2017 vorbestellbar ist und am 6. Juni 2017 auf den Markt kommt, verarbeitet Halsey das Ende ihrer Beziehung. In einem Interview mit dem Rolling Stone Magazine erklärte sie: "Der Grund, warum man ein Album macht, ist, um Dinge über sich herauszufinden. Ich hatte eine Version von mir getötet, um die Liebe zu retten. Manchmal, wenn man so lange in einer Beziehung ist, wird man zu einer anderen Person. Man verliert sich selbst, weil man sich für diese Person verändert."

Neues Album "Hopeless Fountain Kingdom" ab 5. April 2017 vorbestellbar

Fast zwei Jahre sind seit der Veröffentlichung ihres Debüts "Badlands" vergangen. Nun kommt neues musikalisches Material. Inspiriert wurde Halsey dafür von Romeo und Julia - besonders von der Baz Luhrmann-Verfilmung mit Claire Danes und Leonardo DiCaprio. Dabei geht die kreative Umsetzung von "Hopeless Fountain Kingdom" weit über ein normales Musik-Album hinaus, denn es bedient sich eines Konzepts. Im Interview mit dem Rolling Stone Magazin erzählt sie weiter, dass Hopeless Fountain Kingdom ein Ort sei, der zwischen der Erde und der Hölle existiere. Es sei ein verlorener Platz, wo Menschen hinkommen, die zu schlecht für den Himmel und zu gut für die Hölle seien. Spezifisch gehe es um zwei Menschen, die an diesem Ort geboren wurden und um die sich die Songs drehen.

Halsey veröffentlicht die Cover zur Single und zum Album

Erst kürzlich schrieb Halsey auf Twitter: "Ich gebe euch Bescheid, wenn ich bereit bin, das Cover mit euch zu teilen".

Nope! When I'm ready for you to have the album cover,



Dieser Zeitpunkt ist nun gekommen - und bedurfte der Hilfe ihrer Fans.

Dieser Zeitpunkt ist nun gekommen - und bedurfte der Hilfe ihrer Fans. Mit einer groß angelegten Schnitzeljagt, konnten Halsey-Anhänger mit Hilfe von Koordinaten einzelne Teile des Cover-Artworks entschlüsseln. Doch nicht nur dieses Cover wurde enthüllt, sondern auch ein neuer Song: "Now Or Never" ist der erste Vorbote aus ihrem zweiten Album und ist ab 5. April 2017 erhältlich.

Halsey Album "Hopeless Fountain Kingdom"

