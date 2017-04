Halsey meldet sich nach zwei Jahren mit neuem Album, neuer Single und neuem Video zurück. Nach ihrem Debütalbum "Badlands" legt die amerikanische Sängerin nun mit "Hopeless Fountain Kingdom" nach. Der erste Song daraus "Now Or Never" ist ab sofort erhältlich und der erste Vorbote auf ihr zweites Album, welches ab 5. März 2017 vorbestellbar und ab 02. Juni 2017 überall erhältlich ist. Den Countdown bis zur Veröffentlichung des Tracks ließ sich auf der Webseite findmeinthekingdom.com verfolgen und es bleibt spannend, was Halsey dort bis zur Albumveröffentlichung noch präsentieren wird.

Halsey führte Regie für das Video zu "Now Or Never"

"Das Video für "Now Or Never" (mein Regiedebüt) ist ein Teil von einer langen Geschichten von zwei Menschen die sich, trotz all der Schwierigkeiten, lieben", erzählt Halsey in einem Statement. Dieser rote Faden zieht sich durch das ganze Album der Pop-Künstlerin. Bereits in einem Interview mit dem Rolling Stone Magazin erzählte Halsey, worum es in ihrem neuen Album geht. Im Gespräch erfährt ihr unter anderem, was es mit dem Namen des Albums auf sich hat. Bei der Umsetzung des Longplayers hielt sich die amerikanische Sängerin strikt an ein sehr kreatives Konzept und ließ sich von der tragischen Geschichte von Romeo und Julia beeinflussen.

"Now Or Never" - Romeo und Julia im 21. Jahrhundert

Es dreht sich alles um die Liebe zwischen Halsey und einem jungen Mann – eine Leidenschaft, die nicht sein darf. Eine Geschichte wie Romeo und Julia. Im Clip sieht man wie ein Wahrsager Tarotkarten für die Pop-Künstlerin liest, aber ihre Zukunft scheint nicht klar zu sein. Noch bevor die Vorhersage beendet werden kann, wird sie verschleppt. Was dann passiert? Seht euch oben im Player das Ende des Videos an.

