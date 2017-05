Nach dem Geheimkonzert in London und der Schnitzeljagd um das Albumartwork überrascht Halsey ihre Fans nun erneut: Diesmal gab es für ihre us-amerikanischen Anhänger eine besondere Zeitung, in der Halsey die Tracklist ihres Album "Hopeless Fountain Kingdom" versteckte. Außerdem waren da auch andere Hinweise zu lesen wie: "Was geschah im Orpheus-Tunnel?", und: "Eine neue Art von Frieden, eine neue Art von Krieg". Was es mit diesen Anspielungen auf sich hat, verrät Halsey uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Some fans across America woke up to a newspaper on their doorstep that features some clues and hints about hopeless fountain kingdom. Ein Beitrag geteilt von halsey (@iamhalsey) am 28. Apr 2017 um 9:53 Uhr

Halsey veröffentlichte Tracklist zu "Hopeless Fountain Kingdom"

Die Pop-Sängerin enthüllte also die Tracklist der Deluxe-Version, die 16 Songs umfasst. Einige Überraschungen sind auch darin zu finden: Lauren Jauregui, ein Mitglied von Fifth Harmony, featured einen Song namens "Strangers", der von Greg Kurstin produziert wurde. Weitere Kooperationen wurden mit dem norwegischen Produzent Cashmere Cat ("Hopeless") und mit Quavo aus dem US-amerikanischen Hip-Hop-Trio Migos umgesetzt.

Hidden in the newspaper. A TRACKLIST..... hopeless fountain kingdom 6/2/17 Ein Beitrag geteilt von halsey (@iamhalsey) am 28. Apr 2017 um 9:56 Uhr

Halsey Album "Hopeless Fountain Kingdom"

