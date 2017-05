Für Halsey-Fans war es eine gute Woche: Die US-Sängerin kündigte zunächst eine Welt-Tournee an, trat dann bei Jimmy Fallons "The Tonight Show" auf und veröffentlichte am 5. Mai 2017 schließlich mit "Eyes Closed" noch einen neuen Song.

"Hopeless Fountain Kingdom": Halsey kommt auf Welt-Tournee

Am 3. Mai 2017 kündigte Halsey in einem Tweet ihre anstehende Welt-Tournee an. Zeitgleich veröffentlichte sie die ersten 30 Daten, die sie im Oktober und November 2017 durch die USA führen werden. Wann Halsey nach Deutschland kommt, ist zurzeit noch nicht bekannt. Wir halten euch aber auf dem Laufenden.

"Now Or Never": Halsey live bei Jimmy Fallon

"Now Or Never" (Live bei Jimmy Fallon)

Nur einen Tag später, am 4. Mai 2017, stand Halsey in aufregender Robe vor spannendem Hintergrund auf der Bühne von Jimmy Fallons The Tonight Show. Dort sang sie die erste Single-Auskopplung "Now Or Never" ihres für den 2. Juni 2017 angekündigten neuen Albums "Hopeless Fountain Kingdom".

"Eyes Closed": Halsey veröffentlicht zweiten Vorboten aus neuem Album

"Eyes Closed" (Audio-Video)

Und weil aller guten Dinge drei sind, gibt es ab dem 5. Mai 2017 nun auch noch einen brandneuen Halsey-Song: "Eyes Closed" erhaltet ihr ebenso wie "Now Or Never" zum direkten Download, wenn ihr "Hopeless Fountain Kingdom" jetzt in der digitalen Version vorbestellt. Der Preis hierfür wird euch beim späteren Albumkauf angerechnet.

Halsey Album "Hopeless Fountain Kingdom"

