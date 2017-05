"Now Or Never" (Making Of )

Halsey nimmt euch mit ans Set ihres "Now Or Never"-Videos und erzählt euch, welche Geschichte hinter dem Clip zu ihrem Song aus dem Album "Hopeless Fountain Kingdom" steckt. Das Video wurde in Mexiko-City gedreht, genauso wie Inspirationsquelle Romeo + Juliet von Regisseur Baz Luhrmann. Wer genauer hinsieht, erkennt viele kleine Details daraus. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr im Artikel Teil 2 der Reise: Halsey nimmt euch mit in ihren "Hopeless Fountain Kingdom"

Shazam- Gewinnspiel: Gewinnt Poster und Tarot-Karten

Darüber hinaus führte Halsey zum ersten Mal selbst Regie und konnte so ihre Ideen rund um ihren "Hopeless Fountain Kingdom" einbringen. Ihr habt nun die Möglichkeiten, originale Tarot-Karten aus dem "Now Or Never"-Set sowie Poster zu gewinnen. Shazamt einfach den Track, klickt auf den Banner und schon seid ihr beim Gewinnspiel dabei.

.@Shazam halsey's #NowOrNever for a chance to win posters & a tarot card from the official video be sure to tap on the hfk banner ⚡️ pic.twitter.com/bdq1aAg6lN — Astralwerks (@Astralwerks) 15. Mai 2017

Halsey Album "Hopeless Fountain Kingdom"

▶ bei Apple Music

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei Google Play

▶ bei Media Markt

▶ bei Saturn