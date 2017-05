Was für ein Setting - und was für eine Stimme: Halsey zeigt eine reduzierte Version ihres Songs "Eyes Closed", den ihr ab dem 2. Juni 2017 auf ihrem zweiten Album "Hopeless Fountain Kingdom" in voller Länge hören könnt. Umringt von Kerzen und nur von sich selbst an der Gitarre begleitet, bezeichnet Halsey diesen Auftritt selbst sehr zurecht als ihre bis dato liebste Stripped Version eines ihrer Songs. "Eyes Closed" sei aber ohnehin sehr besonders für sie, wie sie auf Facebook schreibt. Kein Wunder, bei gefühlvollen Zeilen wie: "Wenn ich meine Augen schließe, fühlt er sich fast wie du an. Aber du wurdest ersetzt und ich schau jetzt ins Gesicht eines anderen."

