Strangers (feat. Lauren Jauregui)

Eins von drei Duetten auf dem am 2. Juni 2017 erscheinenden Halsey-Album "Hopeless Foutain Kingdom" singt sie mit dem Fifth Harmony-Mitglied Lauren Jauregui. Der gemeinsame Song "Strangers" wurde nun veröffentlicht und thematisiert ihre letzten Beziehungen und warum diese ein Ende gefunden haben. Ziel der beiden Frauen ist es, mit ihrem Track die LGBTQ-Community zu unterstützen. LGBTQ ist eine aus dem englischen Sprachraum kommende Abkürzung für Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender, Queer also Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender.

"Strangers" ist für Halsey und Lauren viel mehr als nur ein Duett

Halsey und Lauren Jauregui machen kein Geheimnis daraus, dass sie Männer und Frauen attraktiv finden. Die "Now Or Never"-Sängerin meinte in einem Interview: "Ich liebe es einfach, dass Lauren und ich zwei Frauen sind, die Mainstream Pop machen und einen Liebessong für die LGBTQ Community veröffentlichen. Das gab es noch nicht. Und es ist sehr selten, es von einer weiblichen Perspektive aus zu sehen." Weiter erklärte sie: "Ich dachte mir, dass dieser Song echt sein muss, wenn ich möchte, dass er glaubwürdig wirkt. Deswegen wollte ich kein Mädchen haben, das heterosexuell ist. Das wollte ich einfach nicht tun. Also kontaktierte ich Lauren und sie kam, sang ihren Part ein und es klingt großartig. Unsere Stimmen klingen wirklich cool zusammen, da wir beide raue Stimmen haben."

Halsey veröffentlicht einen Teaser zu "Strangers" feat. Lauren Jauregui

Es ist zwar nicht das offizielle Video, aber ihr bekommt einen ersten Eindruck von den beiden Charakteren in "Strangers". Im Clip seht ihr die Sängerinnen boxen - ob sie gegeneinander oder doch gegen jemand anderen kämpfen, ist noch offen. Wir sind mehr als gespannt auf das offizielle Video zu "Strangers".

Halsey Album "Hopeless Fountain Kingdom"

▶ bei Apple Music

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei Google Play

▶ bei Media Markt

▶ bei Saturn