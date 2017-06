Strangers (Vevo Presents)

Halsey war am 1. Juni 2017 zu Gast bei Vevo Presents und sorgte direkt für eine Premiere: Zum ersten Mal gab sie eine komplette Show mit neuen Songs aus dem Album "Hopeless Fountain Kingdom". Die Zuschauer in L.A. konnten unter anderem die Tracks "Now Or Never", "Heaven In Hiding", "Walls Could Talk", "Lie", "Eyes Closed" und "100 Letters" erleben.

▶ Hier könnt ihr euch den kompletten Auftritt ansehen

Halsey ist immer für eine Überraschung gut

Inzwischen erwarten wir beinahe das Unerwartete: Halsey hat es schon wieder getan und ihre Fans auf besondere Art und Weise überrascht. Am Veröffentlichungstag ihres Albums überbrachte sie "Hopeless Fountain Kingdom" persönlich zu ihren Fans. Und die staunten nicht schlecht, als die "Now Or Never"-Sängerin plötzlich vor ihnen stand:

Halsey kommt nach Deutschland

Aber auch für alle deutschen Halsey-Fans gibt es gewaltigen Grund zum Jubeln: Halsey verkündete zwar noch keine weiteren Konzerte ihrer anstehenden Welt-Tournee, dafür aber zahlreiche anstehende Festival-Auftritte in Europa. Dazu zählen auch drei Termine in Deutschland: Halsey performt live beim Hurrican Festival, Southside Festival und beim Roskilde Festival.

I leave soon to do some international festivals and side shows! Who am I seeing there? :) Ein Beitrag geteilt von halsey (@iamhalsey) am 4. Jun 2017 um 11:45 Uhr

▶ Hier mehr Infos über Halseys Album "Hopeless Fountain Kingdom" erfahren

Halsey Album "Hopeless Fountain Kingdom"

▶ bei Apple Music

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei Google Play

▶ bei Media Markt

▶ bei Saturn