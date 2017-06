"Hopeless Fountain Kingdom" (Medley bei The Late Show)

Seit Halsey am 2. Juni 2017 ihr zweites Studioalbum "Hopeless Fountain Kingdom" veröffentlicht hat, ist viel los um die Musikerin: Ihre Platte steig auf Platz Eins der amerikanischen Billboard-Charts und nun springt sie von einer Fernsehshow zu nächsten. Am 8. Juni 2017 war sie beispielsweise zu Gast in der The Late Show mit Stephen Colbert. Sie sang ein Medley aus "Now or Never" und "Eyes Closed" während sie auf eine Geister-Braut die Worte "Lover" mit roter Farbe sprühte. Die Bühne war ebenfalls in rotes Licht getaucht und ihre hellblauen Haare stachen heraus - eine dystopische Kulisse. Um sich für die vergangenen schönen Wochen bei ihren Fans zu bedanken, postete Halsey ein Video mit Impression aus der aufregenden Zeit.

Halsey Album "Hopeless Fountain Kingdom"

