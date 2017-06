Halsey arbeitet mit dem Center for Health and Gender Equity (CHANGE) zusammen, um gegen die Neueinführung der Global Gag Rule zu kämpfen. In einem Video äußert sich die "Now Or Never"-Sängerin zu den verheerenden politischen Konsequenzen dieser Wieder-Inkraftsetzung des Gesetzes durch Donald Trump, dem 45. Präsident der Vereinigten Staaten. Diese Regel der Politik schreibt Nichtregierungsorganisationen (NGOs) vor, wie sie ihre eigenen Mittel bezüglich der Gesundheitsprogramme, die nicht von der US-Regierung stammen, nutzen dürfen.

Was ist die Global Gag Rule?

Die Global Gag Rule wurde seit 1984 von Ronald Reagan verabschiedet und von diversen republikanischen Präsidenten immer wieder in Kraft gesetzt, während demokratische Präsidenten sie aushebelten. Zuletzt aktivierte Trump den Act zu Beginn seiner Amtszeit Anfang 2017 wieder. Der amtierende amerikanische Präsident erweitert die Einschränkungen auf alle Mittel für die Gesundheitsversorgung weltweit aus, die sich in irgend einer Art und Weise mit dem Thema Abtreibung beschäftigen. Davon betroffen sind dann auch Finanzierungsprogramme für Familienplanung, Gesundheit von Müttern und Kindern, Ernährung, HIV/Aids – darunter der PEPFAR, ansteckende Krankheiten, Malaria, Tuberkulose und vernachlässigte Tropenkrankheiten.

"Frauen sterben" auf Grund der Global Gag Rule

Hasley verbreitet in ihrem Video das Bewusstsein für eine mögliche Lösung: Global HER Act. Dieses Programm wurde von Senatorin Jeanne Shaheen und der Politikerin Nita Lowey, zusammen mit 200 abgeordneten Mit-Initiatoren erschaffen. Im Video spricht die nigerianischen Aktivistin Hauwa Shekarau von der Organisation Ipas darüber, welchen Schaden die Global Gag Rule auf Frauen in Afrika zur Folge hat: "Die Trump-Regierung spielt mit dem Leben der Frauen in Afrika." Die Auswirkungen auf Frauen weltweit seien verheerend. "Frauen sterben", sagt Halsey. Mehr über die Global Gag Rule, die Auswirkungen und Auswege erfahrt ihr im Video.

