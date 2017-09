Halsey präsentiert mit "Bad At Love" eine weitere Auskopplung aus ihrem aktuellen Album "Hopeless Fountain Kingdom". Oben drauf gibt es den Clip zur Single, der gemeinsam mit Regisseur Sing J Lee entstand. Sein multikultureller und hipper Stil passt perfekt zu den komplexen und hochkreativen Vorstellungen Halseys. Als sie sich gemeinsam an das Video zu "Bad At Love" setzten, drängte sich ihr eine Vorstellung von Leonardo DiCaprio auf: Mit einer Hand voll Freunden heizte er darin ausgelassen in einem gelben Cabrio einen Highway entlang. Diese Vorstellung überführt Halsey im "Bad At Love"-Clip nun in die Realität - mit sich selbst in der Hauptrolle. Cooler als cool flüchtet sie vor den Cops zuerst auf einem Motorrad, dann mit einem Trupp ebenso taffer Ladies. Schaut mal rein.

Halsey Album "Hopeless Fountain Kingdom"

