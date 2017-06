Die Jungs und Mädels von RebellComedy sind immer für eine wahnwitzige Überraschung gut. Ihr neuester Coup: Hamza B-Leischt. Der Traum von Hamza ist es, die Welt in eine riesige Plantage zu verwandeln: Das Projekt Plantajina steht in den Starlöchern, allen voran die erste Single "Mandarina"!

"Guck mal den Obst und Gemuse an": Hier kommt "Mandarina"

Dass Hamza, der Einwanderer/Häschisch-Verkäufer/Obst- und Gemüsehändler, jetzt auch Musik macht ist Zufall. Die Idee entstand, nachdem ein unbekannter Produzent aus dem Kiez ihn heimlich beim Obst und Gemüse verkaufen aufgenommen und den Track bei YouTube hochgeladen hatte. Der daraus resultierende Ruhm verwandelte seinen Obst- und Gemüseladen in eine regelrechte Goldgrube. So einen Erfolg feiert man am Besten mit einer frischen Mandarinenschorle und zack, geboren war der Track "Mandarina":

Hamza B-Leischt Song "Mandarina"

