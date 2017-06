Nach seiner ersten Single "Mandarina" kommt Hamza B-Leischt nun mit der nächsten Veröffentlichung um die Ecke: Auf seinem Lieblingsfahrzeug "Jetski" prescht Hamza übers Mittelmeer direkt in unsere Gehörgänge und kitzelt an den Lachmuskeln.

Selfie mit Delfinen: Hamza B-Leischt im Video "Jetski"

Der Jetski ist für Hamza B-Leischt schließlich viel mehr als nur ein Fortbewegungsmittel und das hat seinen Grund: Der Einwanderer/Häschisch-Verkäufer/Obst- und Gemüsehändler wurde bei dem Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, höchstwahrscheinlich auf einem solchen Vehikel gezeugt! Seitdem ist der Jetski nicht mehr aus Hamzas Leben wegzudenken, wie könnte man auch besser sein Gemüse und die lieben Verwandten transportieren oder möglichst schnell mal eben rüber nach Mexico jetten? Eben. Also macht es so wie Hamza B-Leischt in seinem Video "Jetski" und kauft euch auch so ein Ding! Den passenden Soundtrack für unterwegs gibts ja jetzt.

Hamza B-Leischt Song "Jetski"

