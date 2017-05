Was passiert wenn sich die Wege zweier musikalischer Weltstars kreuzen und sie zu "Creatures Of The Night" werden? Die zweifache Nr. 1 der Top-100-DJs weltweit Hardwell und der preisgekrönte Popsänger Austin Mahone haben sich für eine erstklassige neue Single zusammengetan, deren Premiere vor kurzem auf der ULTRA Mainstage im Zuge der Miami Musik Week gefeiert wurde.

"Creatures Of The Night": Leidenschaftlichen Vocals treffen auf Future-Bass

Für den neuen Song bringt jeder der beiden seine eigene Expertise in den Song ein und macht ihn dadurch zum perfekten Mix aus Sommer-Sonnen-Sound und Party-Banger. Dieser Mix hat schon jetzt das Potential einer der größten Festival- und Sommerhits zu werden: "Creatures Of The Night" hebt Austins sanfte, aber kräftige Stimme in eine neue Dimension. Eine sich steigernde Topline auf schlichtem Klanguntergrund lässt genug Raum für die leidenschaftlichen Vocals, bevor eine Future-Bass-Melodie den Song mit voller Energie vorantreibt. Dancefloor trifft Pop – das wird die Hymne des Sommers!

Hardwell & Austin Mahone Song "Creatures Of The Night"

