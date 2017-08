Hardwell und Austin Mahone veröffentlichen heute das Video zu ihrer Single "Creatures Of The Night". Die sanfte aber kräftige Stimme von Popsänger Austin Mahone, die von Hardwell's Future Beats begleitet wird, begleitet eine Sommerhymne über schlaflose und durchtanzte Nächte. Passend dazu erzählt das Video die Geschichte einer Jugend-Gang, die sich heimlich in Party-Outfits aus den Häusern schleicht um die Nacht zum Tag zu machen. Mit Hardwell an den DJ Decks und Austin Mahones Gesang wird der Club in Wallungen versetzt und zum Tanzen angeregt.