Es ist einer der größten TV-Events des Jahres im deutschen Fernsehen. Die "Helene Fischer Show", die in diesem Jahr am 4. und 5. Dezember in Düsseldorf aufgezeichnet wird.

In Helenes erfolgreicher TV-Show, die am 25. Dezember zur Primetime im ZDF, ORF und der SRG ausgestrahlt wird, begrüßt die beliebte Entertainerin wieder zahlreiche hochkarätige nationale sowie internationale Gäste und wird mit ihnen zusammen erneut für überraschende und besondere TV-Momente sorgen.

Sichert Euch hier eure Tickets für die "Helene Fischer Show" 2016: www.eventim.de/helene-fischer.