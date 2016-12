"Weihnachten" ist ab dem 18. November als neue "Deluxe-Edition" im edlen Hardcoverbook mit 8 neuen Songs erhältlich: Kling Glöckchen, klingelingeling/ Aba heidschi bumbeidschi (mit Heintje)/ Schneeflöckchen, Weißröckchen/ Still, still, still/ All I want for Christmas is you/ Santa Baby/ Sleigh ride/ The first Noel Helene Fischer und das renommierte Royal Philharmonic Orchestra haben sich in den Abbey Road Studios in London erneut getroffen, um das Album mit 8 weiteren Weihnachtsklassikern zu vervollkommnen. Mit dieser ganz besonderen Song-Sammlung macht Helene Fischer sich selbst und ihrem Publikum nun ein weiteres Geschenk zum Weihnachtsfest.

Die neue Helene Fischer Deluxe Edition "Weihnachten"

