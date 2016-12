Helene Fischer Live 2017/2018: Das neue, atemberaubende Kapitel einer einmaligen Live-Karriere: Die Arena-Show zum 2017 erscheinenden Album – designed by 45 DEGREES, der Weltklasse Live Entertainment Company von Cirque du Soleil

Sie ist die erfolgreichste Künstlerin Europas und hat in den letzten Jahren sämtliche Rekorde im deutschsprachigen Musikgeschäft gebrochen. Im Rahmen ihrer letzten Live-Tournee zum Erfolgsalbum "Farbenspiel" konnte sie über 1,2 Millionen Zuschauer begeistern. Aber nicht nur die Größenordnung ihrer Tournee, sondern vor allem auch die bombastische, fantasievolle und atemberaubende Inszenierung der Bühnenshows, hält jedem internationalen Vergleich mühelos stand.

Die Live-Shows von Helene Fischer sind seit jeher immer etwas ganz Besonderes gewesen, und man kann sicher ohne Übertreibung behaupten, dass sie in den letzten Jahren nochmals neue Maßstäbe gesetzt und ein gänzlich eigenes Genre kreiert hat. "Für mich ist es das Schönste an meinem Beruf, live vor Publikum, mit meiner Band und meinen Tänzern auftreten zu können. Wir wollen den Fans einfach einen schönen, ja vielleicht unvergesslichen Abend bereiten", sagt die Ausnahmekünstlerin.

Derzeit arbeitet Helene Fischer im Studio an ihrem neuen Album, welches in der ersten Hälfte des kommenden Jahres erscheinen soll. Parallel laufen im Hintergrund bereits auf Hochtouren die Planungen für eine neue Live-Tournee, die im Herbst 2017 starten wird. Die Show wird in Zusammenarbeit mit 45 DEGREES produziert, einem Department von Cirque du Soleil, die auf außergewöhnliche Groß-Events spezialisiert ist – so kann man heute schon mit Sicherheit sagen, dass diese Show ihresgleichen suchen wird. "Wir möchten dem Publikum wirklich etwas Spektakuläres und Einzigartiges präsentieren – die kreative Expertise von "Cirque du Soleil" in Kombination mit Helene Fischer wird etwas ganz Besonderes werden", so Creative und Stage Director Mukhtar Omar Sharif Mukhtar, der künstlerische Kopf dieser und anderer Produktionen des berühmten kanadischen Entertainment-Unternehmens.

Außergewöhnlich ist bereits, dass Helene Fischer nicht jeden Tag in einer anderen Stadt auftreten, sondern in jeder Stadt eine Woche am Stück gastieren, und fünf Konzerte pro Halle geben wird. Insgesamt spielt Helene Fischer somit im Rahmen ihrer neuen Live-Tournee im Herbst 2017/Frühjahr 2018 insgesamt 65 Shows in dreizehn Städten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz.

45 DEGREES – a divison of Cirque du Soleil, nähert sich innovativ und experimentell dem neuen Show-Konzept an, mit dem Ziel, zusammen mit Helene und ihrem Team ein einzigartiges Entertainment-Erlebnis zu schaffen. Geleitet von der gemeinsamen Vision, einer Symbiose aus neuesten technischen Errungenschaften und höchstprofessioneller künstlerischer Darbietung zu kreieren. Gleichzeitig aber bei bester Unterhaltung, die positive Leichtigkeit eines Helene Fischer-Konzertes zu erhalten – sowohl mit den beliebtesten als auch neuen Hits.

Der Ticketvorverkauf startet am Montag, den 24.10.2016 um 9:00 Uhr auf www.eventim.de. Pro Bestellvorgang können max. vier Tickets erworben werden.

Über 45 DEGREES, Cirque du Soleils Department für Events und Specialprojekte

45 DEGREES liefert kreative Inhalte für besondere Projekte und exklusive Produktionen in allen Teilen der Welt. Die Seele ihrer prestigeträchtigen Events ist die einzigartige kreative Schöpfungskraft und Expertise von Cirque du Soleil. Diese Einzigartigkeit bringen sie mit den Wünschen ihrer Auftraggeber zusammen, nicht nur, um die gesteckten Ziele zu erreichen, sondern auch, um einen langanhaltenden Eindruck bei den Besuchern zu hinterlassen. 45 DEGREES ist eine international agierende Company und Teil von Cirque du Soleil, die auf eine über 10-jährige Historie kreativer Showentwicklungen und weltweiter Spezial-Projekten unter der Marke "Cirque du Soleil Events" zurück blickt. Weitere Informationen gibt es unter: www.45degrees.com

Alle Helene Fischer Termine der "Arena-Show" 2017/2018 im Überblick:

12.-17.09.2017 Hannover, TUI Arena

19.-24.09.2017 Hamburg, Barclaycard Arena

26.09.-01.10.2017 Dortmund,Westfalenhalle1

03.-08.10.2017 Köln, LANXESS arena

10.-15.10.2017 Leipzig, Arena-Leipzig

17.-22.10.2017 Mannheim, SAP Arena

24.-29.10.2017 CH-Zürich, Hallenstadion

16.-21.01.2018 Frankfurt, Festhalle

30.01.-04.02.2018 Stuttgart, Hanns-M.-Schleyer-Halle

06.-11.02.2018 Berlin, Mercedes-Benz Arena

13.-18.02.2018 AT-Wien, Wiener Stadthalle /HalleD

20.-25.02.2018 Oberhausen, König-Pilsener-ARENA

27.02.-04.03.2018 München, Olympiahalle

Änderungen vorbehalten. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, sowie im Internet unter www.eventim.de (in Österreich unter www.oeticket.com, in der Schweiz unter www.ticketcorner.ch) sowie www.semmel.de. Weitere Infos und Inhalte in unserem Online-Magazin unter www.entertainmag.de.