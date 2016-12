Auf dem Album "Weihnachten" präsentiert Helene Fischer zusammen mit dem renommierten Royal Philharmonic Orchestra aus London die schönsten deutschen und internationalen Weihnachtslieder. Pünktlich zum Fest aller Feste macht Helene Fischer sich und ihren Fans dieses Jahr wieder ein ganz besonderes Geschenk: Eine neue Deluxe Edition vereint 43 der beliebtesten Weihnachtslieder aller Zeiten auf einem Doppel-Album im edlen Hardcoverbook.

"Neue Deluxe Edition": Acht neue, bisher unveröffentlichte Lieder

Mit der neuen Deluxe Edition von "Weihnachten" ergänzt Helene Fischer 35 Weihnachtsklassiker um acht neue Lieder, unter anderem "Schneeflöckchen Weißröckchen", "Santa Baby" und einem Duett mit Heintje. Ihr hört die großen deutschen Klassiker wie "O Tannenbaum", "Leise rieselt der Schnee", "Ave Maria" oder "Ihr Kinderlein kommet". Aber auch Remakes jüngerer und älterer Weihnachtshits wie "Have Yourself A Merry Little Christmas" von und mit Frank Sinatra,"White Christmas" mit Bing Cosby sowie Duette mit Plácido Domingo, Ricky Martin und Xavier Naidoo. Aufgenommen und eingespielt wurde "Weihnachten" in den legendären Abbey Road Studios in London, gemeinsam mit dem Royal Philharmonic Orchestra. Die neue Deluxe Edition beinhaltet neben den CDs mit den Weihnachtesliedern zusätzlich die 60-minütige DVD "Behind The Scenes/ Helene Fischer @Abbey Road Studios, London" sowie das 96-seitige Booklet mit allen Songtexten und exklusiven Bildern zu den Studioaufnahmen

Helene Fischer Album "Weihnachten - Neue Deluxe Edition"

