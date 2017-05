Erst seit wenigen Tagen ist das neue Nummer-1-Album "Helene Fischer" im Handel und schon bricht die Künstlerin wieder alle Rekorde: Mit 300.000 in Deutschland verkauften Einheiten ist es der erfolgreichste Albumstart überhaupt der vergangenen 15 Jahre. Helene Fischer hat damit nicht nur den Starterfolg ihres Vorgängeralbums "Farbenspiel" sogar noch einmal mehr als verdoppelt, sondern überholt sowohl die bisherige Spitzenreiterin Adele sowie einige weitere namhafte internationale Superstar-Kollegen wie beispielsweise The Rolling Stones, Robbie Williams und AC/ DC.

Helene Fischer mit Rekordzahlen in den deutschen Charts

Darüber hinaus befinden sich mit "Herzbeben", "Nur mit Dir" und "Flieger" derzeit gleich drei neue Songs der charismatischen Sängerin in den Top 50 der offiziellen deutschen Single-Charts. Das Erfolgs-Album "Farbenspiel" - aktuell Platz 23 - hält sich nunmehr 189 Wochen in den Top 100 der offiziellen deutschen Album-Charts – und das ohne Unterbrechung. Das "Best Of"-Album - aktuell Platz 63 - befindet sich bereits 321 Wochen in den offiziellen deutschen Charts.

"Helene Fischer": Das persönlichste Album ihrer bisherigen Karriere

Helene Fischer hat bei der Produktion ihres neuen Albums wieder einmal alles richtig gemacht. Dieser Erfolg wiegt umso mehr, als dass die Künstlerin das Werk als das persönlichste ihrer bisherigen Karriere bezeichnet und von der Auswahl der Songs bis zur finalen Gestaltung des Booklets an allen kreativen Prozessen beteiligt war. Neben mitreißenden Schlagersounds sind diesmal auch viele neue Töne zu hören. Helene Fischer nimmt ihre Fans mit auf eine musikalische Entdeckungsreise und präsentiert sich in einer bislang nie gehörten stilistischen Vielfalt.

