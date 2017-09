Am 30. Juni 2017 erscheinen gleich zwei EPs der momentan erfolgreichsten deutschen Künstlerin Helene Fischer, die sich auf den parallel veröffentlichten Remix-Versionen von "Nur mit dir" und "Herzbeben" so modern, clubtauglich und tanzbar wie nie zuvor präsentiert.

Das erwartet euch auf "Herzbeben - The Mixes"

Für "Herzbeben – The Mixes" hat sich Helene Fischer die momentan angesagtesten DJs und Producer ins Boot geholt. Diese haben der Albumversion großartige neue Facetten verliehen und zu waschechten Tanzflächenfüllern veredelt. Neben einem Extended Mix von "Herzbeben" finden sich auf der prall gefüllten EP zahlreiche sofort ins Ohr und in die Beine gehende Club-Mixe. Den Anfang macht der niederländische House-Superstar Afrojack, der "Herzbeben" in einen mitreißenden All-Hands-In-The-Air-Mix verwandelt. Eine ganz andere Seite des Tracks erarbeitete der iranisch-schwedische Hitmaker Arash mit seiner rhythmisch treibenden Tribal-Version, während das deutsche Producer-Team Anstandslos & Durchgeknallt dem Ohrwurm ein überirdisch-schwebendes Trance-Make-Over verpasst hat und Rico Bernasconi das Stück in ein luftig-leichtes, mediterranes Deep House-Gewand hüllt. Komplettiert wird die EP durch Mixe von Scotty, Vitalize und dem russischen EDM-Trio Swanky Tunes.

▶ bei Amazon

▶ bei Media Markt

▶ bei Saturn

▶ bei Google Play

▶ bei iTunes

Das erwartet euch auf "Nur mit dir - The Mixes"

Auf der "Nur mit dir – The Mixes"-EP befinden sich neben der Original-Albumversion sieben sofort ins Ohr gehende und tanzbare Club-Mixe irgendwo zwischen hoch ansteckendem Dance-Pop, exotischem Tropical House, sanft fließendem Deep House und schwebendem Trance-Pop: So hat das deutsche Producer-Team Stereoact der kraftvollen Liebeserklärung ein modernes Deep House-Outfit verpasst, während Mania Fox mit seinem tropischen Make-Over Lust auf eine heiße Beach-Party macht und das österreichische Danceprojekt Harris & Ford zur wilden Après-Ski-Sause auf die Almhütte einlädt. Durch die Nacht "Nur mit dir" - und Helene Fischer.

▶ bei Amazon

▶ bei Media Markt

▶ bei Saturn

▶ bei iTunes