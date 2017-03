Auf seinem am 17. Februar 2017 erscheinenden neuen Album "Heart Attack No. 1" präsentiert Helge Schneider gemeinsam mit seinem langjährigen Weggefährten und treuen Bandmitglied Pete York elf unsterbliche Jazz-Classics von Ikonen wie Duke Ellington, Count Basie und Ben Bernie im markanten Helge-Signature-Style schneiderfiziert und um drei eigene Songs ergänzt.

So ließt sich die 14 Songs umfassende Tracklist:

Heart Attack No. 1 One For My Baby Mood Indigo All Of Me My Baby Left Me As Time Goes By I Feel Good Tight Tight Tight Isn't She Lovely Body & Soul Stormy Monday Blues Sweet Georgia Brown Jumpin' At The Woodside All The Things You Are

Helge Schneider: "Ich habe einfach drauflos gespielt."

"Es gab im Vorfeld keine Trackliste oder Idee, welche Songs wir überhaupt aufnehmen wollten", so Helge Schneider über den Entstehungsprozess. "Pete und ich haben uns getroffen, ich habe mich an die Orgel gesetzt und einfach drauflos gespielt. Er hat dann eingesetzt und aus dem Stand einen passenden Beat getrommelt." Einen ersten Vorgeschmack des Ergebnisses hört ihr Titelsong "Heart Attack No. 1", den es zum direkten Download gibt, wenn ihr das Album in der digitalen Version vorbestellt.

So sieht "Heart Attack No. 1" aus:

Helge Schneider Album "Heart Attack No. 1"

▶ Bei Apple Music

▶ Bei iTunes

▶ Bei Amazon