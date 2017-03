Freut euch auf Henning Wehland, den ihr in der nächsten Zeit oft im TV seht. Mit seinem ganzen Charme und viel Musik von seinem neuen Album "Der Letze an der Bar". Save the date:



27.01.2017 / 05:30 Uhr / ARD / Morgenmagazin

27.01.2017 / 17:15 Uhr / ARD / Brisant

31.01.2017 / 09:05 Uhr / ZDF / Volle Kanne

31.01.2017 / 22:00 Uhr / Deluxe Music / Update Deluxe