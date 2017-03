In der Bar wird "in vino veritas" wahr, wenn der späte Gast ins Glas und noch tiefer in die eigene Seele schaut. Henning Wehland wagt den Blick und erzählt auf seinem Debütalbum "Der Letzte an der Bar" seine Geschichten, berauscht, ungekünstelt und authentisch. Der Letzte an der Bar wankt manchmal, bleibt aber standhaft und ist vor allem echt und unverstellt. Zur Feier der Veröffentlichung des Albums haben wir einige Shirts für euch, die wir verlosen. Probiert euer Glück und macht mit.