"Der Letzte an der Bar schreibt beim Leben an", heißt es so schön. Und um das Leben geht es, auf Henning Wehlands neuem Solo-Album, das ab jetzt überall erhältlich ist. Der nordrhein-westfälische Musiker hatte in den vergangenen Jahren viele Rollen inne: Er ist Mitglied der Söhne Mannheims, Frontmann der H-Blockx und TV-Moderator - prägte so die deutsche Musikszene mit und sorgte bei The Voice Kids für neue Talente in diesem Land. Aber der in Bonn geborene Sänger und Songschreiber kennt auch die anderen Seiten, die das Leben zu bieten hat.

"Der Affe und ich" (Lyric-Video)

In den 15 Liedern auf "Der Letzte an der Bar" erzählt Henning Wehland von Ängsten und von Wünschen; von menschlichen Schwächen, vom Gefühlschaos und von Hoffnung. Es geht um den Willen, sich neuen und alten Herausforderungen zu stellen, und dem daraus resultierenden Kampf - meistens mit sich selbst. Traurige Geschichten wie in "Der alte Mann und das Leergut" sind dabei, aber auch groovig-lässige Stories wie "Der Freund steckt im Detail". Wehland ist wütend in "Anfang vom Ende der Welt", augenzwinkernd in "Der Affe und ich" und behutsam im Liebeslied "Der beste Beat der Welt".

"Mein Leben ist der Wahnsinn" (Video)

"Ich bin der Einzige, dem ich Rechenschaft schuldig bin", erklärt Henning Wehland. "Ich möchte mir selbst irgendwann nicht vorwerfen müssen, dass ich etwas hätte besser machen können. Es geht auf der Platte um den Mut, in den Spiegel zu schauen. Ehrlich gegenüber sich selbst zu sein und Grenzen zu überschreiten. Zu erkennen, wer man ist und sich nicht von anderen vorschreiben zu lassen, wer man zu sein oder was man zu tun hat. Man hat immer Angst, die Wahrheit zu akzeptieren. Doch in dem Moment, in dem man sie endlich ausspricht, ist das wie eine Erlösung."

"Der Letzte an der Bar" (Video)

2017 ist Henning Wehland "Der Letzte an der Bar", der auf seinem ersten Soloalbum seine bisherige Lebensgeschichte erzählt. Und dabei ist er nicht allein: Neben LaBrassBanda und Sarah Connor taucht insbesondere im Musik-Video zu Titeltrack "Der Letzte an der Bar" halb Musikdeutschland auf. Der Clip ist knapp zwölf Minuten lang. Xavier Naidoo, Wolfgang Niedecken (BAP), Samy Deluxe, Sasha, Westbam und AnNa R. sind nur einige prominete Namen, die im Video ihre Geschichten erzählen. Auf dem Album findet sich eine alternative Version des Songs, in der Henning nicht nur im Refrain zu hören ist.

