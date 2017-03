Henning Wehlands Album "Der Letzte an der Bar" ist inzwischen seit einer Woche veröffentlicht. Aber wie hat das eigentlich alles angefangen? Wieso hat Henning Wehland, der seit über 20 Jahren in Bands wie den H-Blockx und den Söhne Mannheims aktiv war, sich entschieden, nun eine Solo-Platte aufzunehmen? Und wie hat er die 15 neuen Lieder seinen Fans nahe gebracht? Das und vieles mehr erfahrt ihr oben im Video "Der Letzte an der Bar | Wie alles begann".

Henning Wehland im Interview, auf der Bühne und im Studio

Auf Kneipentour hat Henning Wehland Lieder wie "1001 Umdrehungen" oder "Der alte Mann und das Leergut" einem ausgewählten Publikum gezeigt - zu dem auch Udo Lindenberg zählt, wie wir im Video erfahren. Wie gut das ankam, seht ihr oben. Abgerundet werden Interview und Live-Bilder durch tolle Aufnahmen aus dem Studio. "Der Letzte an der Bar" könnt ihr euch hier sichern:

Henning Wehland Album "Der Letzte an der Bar"

