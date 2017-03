Henning Wehland hat mit seinem Album "Der Letzte an der Bar" eine musikalische Zwischenbilanz und eine sehr persönliche Reise durch sein Leben veröffentlicht. Am Tag der Veröffentlichung dieses Solo-Debüts besuchte der in Bonn geborene Musiker das ARD Morgenmagazin, um dort seine aktuelle Single "Mein Leben ist der Wahnsinn" in einer groovenden Akustikversion zu präsentieren. Wer den Auftritt verpasst hat - oder einfach nicht genug bekommen kann, hat nun dank der ARD Mediathek noch bis zum 27. Februar 2017 Gelegenheit, sich vom Allround-Talent Wehland in den Bann ziehen zu lassen.

▶ Henning Wehland beim ARD moma noch einmal ansehen

Henning Wehland Album "Der Letzte an der Bar"

